Orti urbani, in partenza i corsi di primavera

UDINE - Favorire momenti di incontro e di socializzazione e, nel contempo, approfondire aspetti pratici e teorici legati alla gestione degli orti, sempre in un’ottica di sostenibilità ambientale. Come ormai da tradizione, con l'arrivo della primavera ripartono gli incontri e le lezioni gratuite aperte al pubblico dei ‘Corsi di Primavera di Udine Città degli orti’, l'atteso ciclo formativo dedicato alle tecniche di coltivazione e giardinaggio e organizzato dall'ufficio Agenda 21 del Comune di Udine, nell'ambito progetto ‘L’Orto e la Luna – orti urbani udinesi’.

SUBITO ‘IN CAMPO’, ANZI ‘IN ORTO’, venerdì 13 aprile, a partire dalle 16, con la visita e la riapertura dell'orto botanico di via Bariglaria, che ospita circa settanta piante a uso alimentare e altrettante con proprietà curative, oltre alla sezione dedicata alle piante velenose. Ogni singola pianta è segnalata con un cartellino identificativo che indica il nome scientifico della pianta e le denominazioni in italiano, friulano, tedesco e sloveno. Nel corso dell’evento interverranno il farmacista e botanico Antonino Danelutto e i volontari dell’orto botanico, che illustreranno i ‘segreti’ delle erbe commestibili e il relativo regolamento regionale (legge regionale n. 9/2007), e le caratteristiche della raccolta, della conservazione e dell'utilizzo delle piante medicinali, con particolare riferimento a quelle destinate a bambini che hanno problemi respiratori ed allergici. L'orto botanico rimarrà aperto fino al 15 settembre, con ingresso libero. Le visite guidate gratuite si svolgeranno ogni venerdì dalle 17 alle 19 o su appuntamento telefonando al numero 0432 546338.

VENERDÌ 20 APRILE alle 17.30 la sala circoscrizionale di via Santo Stefano 5 ospiterà l'incontro ‘Coltivare il nostro orto’. Severino Del Giudice, agronomo esperto di tecnica gestionale delle aziende agricole con metodo biologico, parlerà di ‘Impianto e tecnica dell’orto’, offrendo consigli e suggerimenti a chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli orti urbani: dalla preparazione del terreno a cosa e come coltivare, alla preparazione del compost.

IL CICLO DI APPUNTAMENTI PROSEGUE giovedì 26 aprile, alle 17.30, nella sala parrocchiale San Giovanni Battista di via Genova 1 a Godia, con la lectio magistralis ‘Erbe aromatiche e germogli di primavera: come usarli in cucina’ di Emanuele Scarello, chef con due stelle Michelin’, patron del Ristorante ‘Agli Amici 1887’.

GLI INCONTRI, curati da Bruno Grizzaffi e Paola Rusich dell’ufficio Agenda 21 del Comune di Udine con la preziosa collaborazione dell’Associazione allergie e pneumopatie infantili (Alpi), sono aperti a tutti gratuitamente fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. In caso di maltempo la visita al giardino botanico sarà rinviata a data da destinarsi. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Agenda 21 (0432 271525- 615, agenda21@comune.udine.it).