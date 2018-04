Inaugurata a Codroipo la nuova galleria: ‘SpaziD’arte’

CODROIPO - Nuova linfa e imprenditorialità femminile a Codroipo, dove venerdì scorso è stata inaugurata la nuova galleria d’arte ‘SpaziD’arte’, nei sottoportici commerciali del centro storico che affacciano su piazza Garibaldi proprio di fronte al comune, dove un tempo c’era un noto negozio di abbigliamento.

IL PROGETTO nasce dall’idea di Katia Fior, da sempre amante dell’arte, che ha voluto realizzare un luogo dove vivere e assaporare l’arte a 360 gradi, dalle esposizioni di quadri e sculture, ai corsi di pittura, di aerografo, di fotografia e di mosaico. «Una grande opportunità per la città - ha detto il vicesindaco Antonio Zoratti durante la cerimonia di inaugurazione - avere uno spazio dedicato alle arti, resa ancora più significativa dall’essere una attività aperta da una ragazza giovane, che dimostra l’importanza dell’imprenditoria giovanile e femminile, a cui l’amministrazione pone particolare attenzione. Un’iniziativa che da ulteriore slancio al capoluogo del medio Friuli».

GIÀ ALL’INAUGURAZIONE erano presenti pezzi pregiati di importanti autori friulani, fra quadri (Antonio Fontanini) e sculture (Giulio Candussio), ammirati e apprezzati dai numerosi presenti che hanno partecipato al taglio del nastro. Ma Katia, la padrona di casa, ha illustrato i progetti per il futuro, che sono l’esposizione periodica di autori noti, gli spazi per quelli emergenti che vogliono farsi conoscere, i corsi con già in programma fra cui acrilico su tela con Simone Fantini, pittura ad olio con Paolo Mattiussi, acquerello con Maria Grazia Comand, Aerografia con Emiliano Movio.

NEL PROSSIMO FUTURO arriveranno anche corsi dedicati al mosaico, al disegno digitale e al disegno con modelle dal vero; mentre sono in fase di studio gli incontri con artisti, le esposizioni di dipinti personali, la fotografia digitale, le presentazioni di libri, le mostre fotografiche, il simposio dell'arte e la realizzazione di ulteriori spazi da dedicare ai bambini per le prime esperienze coi colori. Ovviamente, fa sapere la fondatrice, gli spazi espositivi sono a disposizione degli autori in cerca di visibilità in centro città con modalità da concordare di volta in volta.

LA NUOVA ATTIVITÀ SpaziD’arte si trova in Via Candotti, 41 a Codroipo (nell’area commerciale di mattoni rossi), per informazioni si può telefonare al 392.5909614 oppure visitare la pagina Facebook o scrivere a spazidartecodroipo@gmail.com.