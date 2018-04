Pozzuolo del Friuli, muore 10 giorni dopo l'incidente

POZZUOLO DEL FRIULI – Non ce l’ha fatta Mauro Nadalutti, il 57ennne di Pozzuolo del Friuli coinvolto in un incidente stradale sabato 31 marzo. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì, dopo dieci giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Udine. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito al sinistro, avvenuto tra via Verdi e via Lumignacco, a Terenzano. L’uomo era finito fuori strada dopo aver perso il controllo della sua Renault Twingo.

Le sue condizioni erano apparse subito piuttosto gravi. Lo scorso anno il 57enne era stato sottoposto a un trapianto di cuore. E’ probabile che la Procura disponga l’autopsia per accertare le cause della morte. Per anni Nadalutti aveva lavorato alla Berlasso di Pozzuolo, azienda specializzata nella realizzazione di asfalti. Lascia una sorella e la moglie, Patrizia. La viglia di Pasqua era uscito di casa per fare benzina e per bere il solito caffè, quando, probabilmente a causa di un malore, è finito fuori strada coinvolgendo altri mezzi nell’incidente avvenuto a Terenzano.