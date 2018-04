‘Earth oh heart’: meditazione sonora alle Grotte di Villanova

LUSEVERA - La stagione turistica 2018 delle Grotte di Villanova, nel Comune di Lusevera, presenta un altro appuntamento da non perdere, nell’ambito degli eventi meditativi sotterranei.

DOMENICA 15 APRILE ci sarà ‘Earth of heart’, una meditazione sonora condotta da Stefano Dalan (www.altronde.it), che, grazie ai suoni dei Gong, dei tamburi, delle ciotole armoniche e di altri strumenti antichi e ancestrali, condurrà i visitatori in un viaggio alla ricerca del cuore della terra. La location sarà l'imponente Sala Margherita. Il percorso all'interno della Grotta Nuova per raggiungere il luogo in cui si terrà la meditazione si allungherà, per l’occasione, di 500 metri: i partecipanti scenderanno fino a circa 150 metri di profondità, in sicurezza e sul camminamento appena installato. «Sono entusiasta perché utilizzeremo Sala Regina Margherita - commenta il presidente del Gelgv, Mauro Pinosa -. Si tratta di un salone meraviglioso, un ambiente naturale e totalmente incontaminato, senza la presenza di acari, funghi e polveri sottili. A breve inizieremo anche la speleoterapia, grazie a Mario Canciani dell'ambulatorio di allergo-pneumologia dell'ospedale di Udine. Andremo avanti con queste iniziative, nonostante il completo disinteresse dell'amministrazione comunale nei nostri confronti».

LA PARTENZA è prevista alle 16 (ritrovo alla reception grotte alle 15.30) e la durata sarà di circa 3 ore complessive. L'evento richiede la prenotazione e i posti sono limitati. Per informazioni, costi e prenotazioni scrivere all’indirizzo mail tizcaver@gmail.com oppure contattare Stefano al numero 328-2476284 o all’indirizzo stefano@altronde.it. È possibile visitare i siti internet www.grottedivillanova.it e www.altronde.it.