Emergenza cinghiali: «Fare di un problema un'opportunità»

TOLMEZZO – «L’emergenza cinghiali esiste, ma va gestita in maniera intelligente, non a sproposito, facendola diventare un’opportunità per il territorio». A dirlo è Stefano Mazzolini, esponente della Lega Nord Fvg, che in questi giorni ha effettuato un sopralluogo a Fusea per rendersi conto personalmente del problema. «Gli agricoltori sono esasperati – aggiunge – e quindi credo sia necessario ampliare la possibilità dei cacciatori di abbattere questi animali selvatici, che ormai in gran numero stanno proliferando sulle nostre montagne e colline. Ritengo sciocco, però, non sfruttare questa disponibilità di carne». La proposta di Mazzolini è semplice: le carcasse dei cinghiali abbattuti, anziché essere distrutte, dovrebbero essere consegnate a macelli della zona per la creazione di prodotti tipici.

«In questo modo riusciremmo a raggiungere un duplice obiettivo: dare sollievo agli agricoltori, che non riescono più a gestire i danni causati da questi animali, e allo stesso tempo dar vita a un marchio Fvg per la macellazione, la lavorazione e la vendita di carne di cinghiale e dei suoi derivati. Ci sono tutti i presupposti – assicura – per dar vita a una vera e propria filiera alimentare in grado di creare economia, in montagna come in collina, dando un duro colpo al bracconeggio». Per Mazzolini, inoltre, è necessario abbattere i tempi dei risarcimenti agli agricoltori, che oggi superano i mille giorni di attesa.