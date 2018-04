Gli eventi in programma venerdì 13 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Alimentare, Watson!

Sono oltre 700 i bambini delle scuole elementari che venerdì 13, in mattinata, al Carnera di Udine, si contenderanno il podio della seconda edizione del Concorso promosso dall’Associazione Alimentare, Watson! - in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine e di Città Sane - e quest’anno intitolato Il cibo è la nostra memoria. Maggiori info, qui.

‘Minori: tra diritti negati e la violenza in famiglia’

Venerdì 13 aprile, alle 18, alla sala polifunzionale di Cussignacco (in via Veneto, 164) è in programma un incontro dal titolo: ‘Minori: tra diritti negati e la violenza in famiglia’. Per l’occasione sarà presente la dottoressa Costanza Stoico, psicologa del lavoro e delle organizzazioni. assieme alla professionista che opera anche interventi terapeutici con animali, saranno presenti anche l’assessore alla pari opportunità, Cinzia del Torre e il consigliere delegato di quartiere, Mario Barel.

Chansons & Gesang

Un percorso nella liederistica per coro, con pagine di raffinatissima fattura e poco eseguite nei cartelloni delle istituzioni concertistiche, è il titolo della serata presentata fuori abbonamento domani, venerdì 13 aprile, alle 20.45, al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Benois-De Cecco (0432 908467). Biglietti euro 10 interi, 8 ridotti, 5 ridotti abbonati Circuito Ert.

I sette candidati sindaco da Aspic

Donne e volontariato sociale saranno i temi del confronto tra i sette candidati sindaco, in corsa per le imminenti elezioni amministrative, organizzato dall'Aspic venerdì 13 aprile, alle 20.45 presso la sede dell'associazione. L’incontro - fortemente voluto dalla dottoressa Anna Degano, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità – chiamerà Luca Minestrelli, Enrico Bertossi, Andrea Valcic, Stefano Salmè, Pompea Maria Rosaria Capozzi, Pietro Fontanini e Vincenzo Martines, ad esporre al pubblico quanto previsto dal loro programma elettorale, in merito al progetto ‘Zero Tollerance’ contro la violenza di genere e all'ente Casa delle donne di Udine.

Orti urbani, in partenza i corsi di primavera

Venerdì 13 aprile, a partire dalle 16, è in programma il primo appuntamento con la visita e la riapertura dell'orto botanico di via Bariglaria, che ospita circa settanta piante a uso alimentare e altrettante con proprietà curative, oltre alla sezione dedicata alle piante velenose. Info, qui.

OshoFestival

Quattro giorni indimenticabili (dal 12 al 15 aprile), lo promettono gli organizzatori. Come una grande carovana itinerante nell’oceano della meditazione, quest'anno l’OshoFestival si sposta: da Bellaria a Lignano Sabbiadoro. Maggiori info, qui.

Segno Donna

Venerdì 13 aprile, alle 17, si terrà la dodicesima edizione del premio Segno Donna: un appuntamento irrinunciabile per un riconoscimento molto sentito nel territorio regionale che sarà assegnato dai Club promotori, nella sala conferenze di Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, alle tre figure femminili scelte per questa edizione.

Sanremo Rock & Trend Festival

Venerdì 13 aprile il 31° Sanremo Rock & Trend Festival, il più famoso e longevo concorso italiano per rock band emergenti, arriva in provincia di Udine per concludere la serie di selezioni che hanno coinvolto le band di Veneto e Friuli Venezia Giulia. A contendersi l’ultimo posto disponibile, destinato ai gruppi di questo territorio, per accedere alle fasi finali del festival, saranno 4 band locali: TRST da Pordenone, Mercoledì Notte da Verona, The Young Line da Monfalcone e Azoto Liquido da Triste. Per info e aggiornamenti: www.sanremorock.it