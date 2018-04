‘Molini a porte aperte’: alla scoperta dei processi di lavorazione a Trivignano

TRIVIGNANO - Torna l’appuntamento con ‘Molini a porte aperte’: un evento voluto e ideato da Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia – , con l’obiettivo di raccontare, in maniera chiara e trasparente, attraverso la visita di un Molino, i segreti dell’Arte della produzione delle farine di grano tenero. All’appuntamento, che svolgerà in tutta Italia il 14 aprile, ha aderito anche il Molino Moras di Trivignano (via Palma, 40), non nuovo a iniziative del genere e che per l’occasione ha in programma dalle 10 alle 16 delle visite guidate nella quali gli ospiti verranno accompagnati dallo staff nel cuore dell’impianto molitorio. Così da poter conoscere tutti i processi, dall’arrivo del grano, alla sua lavorazione per farvi comprendere quanta attenzione, cura e lavoro c'è in ognuno dei sacchi di farina. I posti sono limitati, massimo 12 persone a giro. Si consiglia la prenotazione.

LABORATORI - Ad arricchire il programma della giornata anche due gustosi laboratori sulla pizza: il gusto di prepararsene a casa una squisita, partendo da ingredienti genuini e naturali, utilizzando le giuste tecniche di preparazione, aggiungendo infine come ingrediente segreto la passione per le cose buone. Appuntamento, dunque, sempre il 14 aprile, al mattino dalle 11 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 16.

IN ITALIA - Venti mulini, da Nord a Sud, apriranno le loro porte per una visita esclusiva alla scoperta di un prodotto simbolo del Made in Italy come la farina. Un prodotto che verrà raccontato, con passione, in questa prima giornata di Molini a Porte Aperte, da chi la farina la produce e la vive ogni giorno. Un'occasione unica per diramare dubbi, scoprire curiosità, affrontare pregiudizi e visitare uno stabilimento al fianco di un vero mugnaio. Un appuntamento da non perdere per chi vuole informarsi sull'affascinante mondo delle farine. Il tour durerà circa un'ora e mezza e siamo disponibili ad organizzarlo all'orario per lei più comodo.

Per informazioni costi e prenotazioni: 0432.999006 | Il 14 aprile | Facebook |