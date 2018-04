Torre Porta Aquileia, a Udine, 'apre le porte'

UDINE - Uno dei simboli della città di Udine è certamente rappresentato dagli archi della Torre Porta Aquileia. I manufatti appartengono alla quinta, ossia all’ultima, cerchia di mura della città, costruita tra il XIV ed il XV secolo per scopi difensivi: lo si vede in una pianta prospettica, esposta nella Galleria del Castello e attribuita al Carlevarjis.

IL PROSSIMO 21 aprile il Touring Club organizza una visita guidata proprio a quella ’torretta’ posta sulla strada (via Aquileia, a Udine) che conduce ad Aquileia e a Grado. La Porta era una delle tredici che consentivano di entrare in città: fu completata intorno al 1440. Sul lato meridionale della torre sono quattro stemmi lapidei: del Comune di Udine, del Patriarca di Aquileia, dei nobili Savorgnan (incaricati della costruzione), e un quarto indecifrabile. La torre è sede il Consorzio per la tutela dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia.

LA VISITA (per accedere ai piani alti della torre bisogna salire delle rampe di scale ripide) comincerà alle 9.45 con il ritrovo dei partecipanti alla Torre di Porta Aquileia (muniti di documento di riconoscimento). Alle 10 (fino alle 12), è in in programma la presentazione della visita, con il Presidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli del Friuli Venezia Giulia, l’architetto Roberto Raccanello. Presente anche il vice console di Udine, Giorgio Bellini.

Informazioni e prenotazioni: 040632537 | info@viadegliartistiviaggi.com | Prenotazioni obbligatorie entro il 18 aprile | La visita è gratuita |