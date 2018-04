FVG - Dopo il passaggio del fronte mediterraneo, un'altra depressione si porterà dall'Algeria verso il Tirreno meridionale favorendo l'afflusso sulla nostra regione di correnti orientali piuttosto miti, relativamente umide in quota domenica.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella ornata del 14 aprile avemo cielo in prevalenza velato. In giornata venti di brezza, dalla sera Bora moderata sulla costa. Temperature massime in aumento a tutte le quote.