Donna investita in via Forni di Sotto

UDINE – Una donna di 77 anni, residente a Porcia, è stata investita giovedì sera in via Forni di Sotto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20. Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, un’Audi 80 condotta da un 66enne di Lestizza ha urtato la donna mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. La 77enne è caduta a terra ed è stata costretta a ricorrere alle cure del personale medico, giunto sul posto a porto di un’ambulanza e di un’automedica.

La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. A occuparsi dei rilievi è stata la Polizia locale. Notevoli i disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate fino a piazzale Chiavris. L’Audi procedeva su via Forni di Sotto in direzione piazzale Santa Maria della Misericordia.