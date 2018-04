Musicando: percorsi di Musica tra Didattica, Arte e Cultura, a Rivignano

RIVIGNANO - Anche quest’anno la Banda Primavera di Rivignano promuove l’iniziativa ‘Musicando: percorsi di Musica tra Didattica, Arte e Cultura’, che si terrà a Rivignano dal 19 al 21 aprile. L'iniziativa è nata lo scorso anno con l’intento di proporre un contenitore di appuntamenti di vario genere e di varie espressioni musicali, con lo scopo di rivolgersi alle varie fasce di popolazione, facendo così scoprire le grandi potenzialità della musica, come fattore educativo, culturale e sociale.

PROGRAMMA - Numerosi e vari sono gli appuntamenti previsti, in particolare, l'apertura verrà dedicata a don Albino Perosa, compositore, docente e direttore d’orchestra al conservatorio Tomadini di Udine, nonché illustre concittadino. Nell'occasione verrà tracciato un profilo artistico e musicale dal prof. David Giovanni Leonardi del conservatorio di Udine e saranno eseguite alcune sue composizioni a cura del coro parrocchiale San Lorenzo e dalla soprano Anna Viola. Seguiranno numerosi appuntamenti legati alla didattica, ai laboratori musicali e ai concerti per giovani musicisti. A chiusura della manifestazione, il concerto del MAC Saxophone Quartet, un gruppo di virtuosi del saxofono, che vanta numerose esibizioni ed altrettanti riconoscimenti a livello internazionale. L’iniziativa vede il maestro Simone Comisso come direttore artistico, la collaborazione dell'Isituto Comprensivo ‘Cuore dello Stella’, il patrocino del Comune di Rivignano Teor, della regione Friuli Venezia Giulia e dell’Anbima Fvg.



Per informazioni e prenotazioni ai laboratori è sufficiente contattare i numeri 329.3231412 o 320.2256225 o attraverso il sito internet della associazione, www.bandaprimavera.it. L'intero programma è disponibile, qui.