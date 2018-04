Perde il controllo dell'auto che si ribalta: un uomo finisce all'ospedale

CIVIDALE DEL FRIULI - Incidente nel cividalese nella mattinata del 13 aprile.

I FATTI - Erano da poco passate le 8.30 del mattino quando, per cause in fase di accertamento, un’auto, guidata da un uomo, è uscita autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltata, finendo ruote all’aria. L’incidente stradale si è verificato lungo la Ss 54 subito dopo Sanguarzo, in direzione di San Pietro al Natisone.

I SOCCORSI - L’uomo alla guida è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, ed è stato soccorso dai sanitari giunti con un’ambulanza. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso partito dalla base di Campoformido. Assieme ai medici è arrivata anche la polizia di Cividale, che si è occupata dei rilievi, e i vigili del fuoco che hanno provveduto a effettuare la bonifica della carreggiata. Il ferito ha riportato un trauma cranico e una ferita alla testa. Dopo una prima valutazione sul posto, è stato portato, in codice giallo, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.