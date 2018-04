Infortunio sul lavoro: grave un operaio caduto da un'altezza di due metri

POCENIA - Grave infortunio sul lavoro in un’azienda vinicola, a Pocenia: un uomo è caduto da un’altezza di circa due metri procurandosi diversi traumi. Le cause dell’infortunio, avvenuto nella sede delle cantine di vini Reguta, al civico 16 di via Bassi, nel comune della Bassa Friulana, sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana e degli ispettori dell'azienda sanitaria.

Oltre al trauma alla testa, l’uomo ha riportato anche un trauma alla schiena e alle gambe. E’ stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi, la chiamata al numero unico di emergenza è giunta poco dopo le 13 del 13 aprile. Dalla sala operativa regionale emergenza sanitaria - Sores - di Palmanova sono stati inviati sul posto un’ambulanza e l'elicottero, partito dalla base di Campoformido. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, le sue condizioni sarebbero gravi.