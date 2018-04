Udine, in città un nuovo corso base di fotografia

UDINE - Il fotografo Eugenio Novajra propone un corso base di fotografia a Udine, aperto a tutti, in sei lezioni teoriche e due esercitazioni pratiche in esterno dal 25 aprile al 30 maggio.

IL CORSO - Attraverso i fondamenti storici, tecnici e compositivi della fotografia i partecipanti condivideranno il linguaggio di quest'arte e le sue regole per poterle applicare in modo consapevole ed espressivo. Verranno insegnate le impostazioni avanzate della macchina, le tecniche di scatto e di inquadratura migliori, la composizione e i diversi generi fotografici. Durante le uscite fotografiche saranno messi in pratica i contenuti delle lezioni in studio e gli scatti eseguiti verranno visionati negli incontri successivi. Per info 333.4660950 o enovajra@yahoo.it.