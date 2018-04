Farmacie, al via un progetto gratuito sulla nutrizione sana

UDINE – La nutrizione sbarca nelle farmacie di Udine. Le farmacie scelgono la biologa nutrizionista Marta Ciani per i programmi educazionali su alimentazione e genetica. Sta prendendo sempre più piede anche a Udine il progetto che vede le farmacie nel ruolo di Cittadelle della salute e della prevenzione grazie anche al contributo di professionisti.

CONSULENZA - A decidere di puntare anche sull'alimentazione corretta e sul controllo del peso, per arginare l'epidemia di sovrappeso, obesità, diabete e malattie cardiovascolari in costante crescita, è la Farmacia del Sole, in via Martignacco 227, che il 18 aprile offrirà ai cittadini le consulenze gratuite con la biologa nutrizionista Marta Ciani. Dalle 9 alle 13 l'esperta sarà a disposizione gratuitamente in farmacia per quei cittadini che vorranno approfondire i programmi e consigli nutrizionali personalizzati per migliorare lo stato di salute. La farmacia in Friuli si sta confermando sempre più accanto ai cittadini fornendo loro una variegata gamma di servizi: dalla prenotazione di esami e visite specialistiche alla dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; dagli esami di autoanalisi, per controllare ad esempio colesterolo, glicemia e pressione all'elettrocardiogramma, in alcuni casi, grazie all'ausilio della Telemedicina e agli screening oncologici per alcune tipologie di tumore, come quello del colon retto.

SI PROSEGUE A MAGGIO - Il secondo appuntamento con la nutrizione gratuita si terrà il 15 maggio nella farmacia Londero in viale Leonardo da Vinci, tutto il giorno, con test impedenziometrici gratuiti e consigli elargiti da Marta Ciani che dichiara: "Prendersi cura della propria salute é una scelta che dipende da noi. Volersi bene e curare il corpo e lo spirito con una modalità corretta e sana di Nutrirsi é indice di maturazione e consapevolezza. Non possiamo delegare a nessuno queste decisioni. Sapere però che dal modo di alimentarsi dipende il nostro restare in salute e la possibilità di prevenire e controllare la quasi totalità delle malattie del secolo é un dovere. Il 45 per cento di tutti i tumori, ad esempio, sono evitabili grazie alla dieta mediterranea e all'attività fisica".