Ragazza di 18 anni investita da una coetanea in viale Trieste

UDINE – Una ragazza di 18 anni, P.K. le sue iniziali, residente a Udine, è stata investita nella mattinata di venerdì 13 aprile mentre si trovava su un marciapiede all’incrocio tra viale Trieste e via Cividale. La giovane è stata presa sotto da una coetanea (B.I. le sue iniziali) a bordo di una Suzuki Vitara. Il fatto è avvenuto alle 7.45.

A tentare di ricostruire l’accaduto sono stati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi. Da quanto riferito la Suzuki stava ‘uscendo’ da via Cividale quando, nella svolta a sinistra per immettersi su viale Trieste, ha investito la ragazza che si trovava sul marciapiede. Quest’ultima è finita a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. La giovane è stata accompagnata in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.