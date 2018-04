L’istruzione e formazione tecnica superiore in Fvg: partono i nuovi percorsi IFTS

FVG - Sono ai blocchi di partenza i percorsi gratuiti di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Por Fvg.

I PERCORSI IFTS, progettati in sinergia tra enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore, università e imprese, sono un mix vincente di teoria e pratica mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate, con particolare attenzione ai loro campi di applicazione nel tessuto economico regionale ed ai fabbisogni del mercato del lavoro territoriale. Rappresentano quindi un’ottima opportunità di formazione e una concreta possibilità di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Lo testimoniano anche gli ultimi dati relativi al mercato del lavoro in Fvg esposti in occasione della presentazione del rapporto 2017: i percorsi IFTS realizzati nel recente passato fanno parte delle iniziative che hanno accresciuto le competenze tecniche e professionali delle persone in formazione e contribuito in modo diretto all’incremento del numero dei giovani occupati, al reinserimento di soggetti disoccupati di lunga data ed all’aumento dell’occupazione femminile.

L’OFFERTA REGIONALE 2018, avente per obiettivo la formazione di tecnici specializzati immediatamente inseribili in azienda, propone dunque un ventaglio di 20 corsi, gestiti da 5 centri Regionali con sedi in tutte e quattro le province: Centro IFTS Edilizia, Manifattura e Artigianato capofila Centro Edile per la formazione e la sicurezza (CEFS); Centro IFTS Meccanica e Impianti, capofila En.A.I.P. - Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia; Centro IFTS Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche, capofila Consorzio Friuli Formazione; Centro IFTS Servizi commerciali, Turismo e Sport, capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. impresa sociale; Polo Agroalimentare, capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente.

ALCUNI DEI PERCORSI PROGETTATI sono indirizzati a giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi; gli altri sono destinati a giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione. Requisito d’accesso per tutti è il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale. L’ammissione ai corsi può essere consentito anche ai non diplomati in possesso di specifiche conoscenze e competenze, previo accertamento delle stesse.

I PERCORSI IFTS sono gratuiti e hanno la durata di 800 ore (480 in aula, 320 in stage). Richiedono la frequenza obbligatoria al 70% delle ore/corso per poter accedere all’esame ed aver diritto alla Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV). La partecipazione ai corsi e l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari da parte delle Università di Udine e Trieste agli studenti che volessero in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS conseguita.

AL SISTEMA IFTS del Friuli Venezia Giulia è dedicata la piattaforma web www.formazioneiftsfvg.it dove gli interessati potranno trovare tutte le informazioni e i dettagli in merito ai corsi e alle modalità di iscrizione e selezione. Il portale si rivolge anche al mondo della scuola ed alle imprese, con sezioni dedicate alla richiesta di incontri di orientamento dedicati alle classi 4^ e 5^ degli istituti superiori ed alla candidatura ad ospitare gli stages.