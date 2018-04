Elezioni, in arrivo Gelmini, Di Maio, Di Stefano e Gentiloni

UDINE – Si amplia la platea di vip politici in arrivo in Friuli Venezia Giulia per sostenere i candidati a Comunali e Regionali. Tra sabato e lunedì, nel capoluogo friulano, sono annunciati leader di Forza Italia, Movimento 5 Stelle, CasaPound e Partito Democratico.

Si comincia sabato 14 aprile alle 12 con l’arrivo del neo Capogruppo alla Camera di Forza Italia Maria Stella Gelmini, che interverrà alla presentazione delle liste forziste al ristorante Mocambo (Terrazza galleria Astra). Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà invece Simone Di Stefano, leader di CasaPound, a incontrare gli elettori all’hotel Cristallo di piazzale Gabriele D’Annunzio. Di Stefano sarà in compagnia del candidato sindaco Luca Minestrelli.

Domenica 15 aprile, invece, nel capoluogo friulano è atteso Luigi Di Maio, che terrà un comizio alle 20.30 in piazza XX Settembre, lanciando la volata ad Alessandro Fraleoni Morgera e a Rosaria Capozzi. Il giorno successivo, lunedì 16 aprile, toccherà al presidente del Consiglio paolo Gentiloni raggiungere Udine. L’appuntamento è al Teatro Palamostre (piazzala Paolo Diacono 21) alle ore 18 insieme a Sergio Bolzonello.