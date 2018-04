Future matricole dell'ateneo di Udine: primi test di accesso e questionari di valutazione

UDINE – Per l’anno accademico 2018/2019 gli studenti future matricole dell’Università di Udine potranno sostenere già fra aprile e maggio i primi questionari di valutazione e test di accesso. In particolare, entro le ore 12 di mercoledì 18 aprile è possibile iscriversi al test di valutazione attitudinale iniziale (VAI), in programma giovedì 19 aprile, per i corsi di laurea ad accesso libero in: Beni culturali; Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo (sede Gorizia); Lettere; Scienze e tecniche del turismo culturale. Il test di valutazione attitudinale iniziale per il Dams si svolgerà nell’ambito dell’ Open day Dams' in programma il 19 aprile alle 11 nell’aula 6 del polo universitario goriziano di via S. Chiara 1. I partecipanti, oltre a sostenere il test, avranno l’occasione di conoscere i docenti del corso e partecipare a una pitch di sceneggiatura e visitare gli spazi e i laboratori.

Il test di valutazione attitudinale iniziale - obbligatorio ma, qualora negativo, del tutto ininfluente ai fini dell’immatricolazione - ha lo scopo di valutare l’attitudine e il grado di preparazione in alcune discipline considerate rilevanti per affrontare con successo il corso di studi di interesse e, conseguentemente, di permettere allo studente di colmare eventuali lacune attraverso corsi di recupero mirati, durate il primo anno di studio.

Entro giovedì 3 maggio vanno effettuate invece le iscrizioni per partecipare alla selezione valida per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato a livello locale in: Banca e finanza (sede Pordenone); Economia aziendale (sede Udine e Pordenone); Economia e commercio(sede Udine). La selezione si svolgerà mercoledì 11 maggio a Udine e a Pordenone; le successive tornate di test si terranno il 25 luglio e il 7 settembre.

Informazioni su modalità e termini di iscrizione sono disponibili online all’indirizzo https://www.uniud.it/it/didattica/area-servizi-studenti/servizi-studenti/orientamento-e-consulenza-psicologica/prove-test-valutazione/ammissione-ai-corsi.