Si schianta contro un muro e abbandona l'auto ruote all'aria

POCENIA – Un’auto si schianta contro un muro di cinta e finisce ruote all’aria. E’ accaduto venerdì sera, verso le 22.30, a Torsa di Pocenia, tra piazza Marconi e via delle Fornaci. Protagonista dello spettacolare incidente una Bmw con targa svizzera, che prima è finita contro il marciapiede, abbattendo alcuni segnali stradali, e poi si è schiantata contro il muro. All’arrivo dei carabinieri del Radiomobile di Latisana, però, come anticipa il Messaggero Veneto, del conducente nessuna traccia. Sono in corso le indagini per risalire alla persona che si trovava alla guida e capire così i motivi del suo allontanamento.