Gli eventi in programma domenica 15 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

ItLUG Udine 2018

Un weekend in compagnia dei mattoncini più famosi al mondo: il 14 e 15 aprile Udine viene invasa dai Lego®. Tutti i dettagli, qui.

‘La Mappa e il Territorio’: Ulderica Da Pozzo ‘racconta’ le Valli del Natisone

Sabato 14 aprile, l’inaugurazione della mostra di cartografia ‘La Mappa e il Territorio. Carte, Luoghi, Genti delle Valli del Natisone’, arricchita e impreziosita da una scelta di fotografie di Ulderica Da Pozzo. Dal 15 aprile la mostra sarà aperta al pubblico. Tutti i dettagli, qui.

‘Earth oh heart’

Il 15 aprile, alle Grotte di Villanova, ci sarà ‘Earth of heart’, una meditazione sonora condotta da Stefano Dalan (www.altronde.it), che, grazie ai suoni dei Gong, dei tamburi, delle ciotole armoniche e di altri strumenti antichi e ancestrali, condurrà i visitatori in un viaggio alla ricerca del cuore della terra. si comincia alle 16. I dettagli, qui.

OshoFestival

Quattro giorni indimenticabili (dal 12 al 15 aprile), lo promettono gli organizzatori. Come una grande carovana itinerante nell’oceano della meditazione, quest'anno l’OshoFestival si sposta: da Bellaria a Lignano Sabbiadoro. Maggiori info, qui.

Lignano Boat Show 2018

Torna anche quest'anno, alla Darsena Porto Vecchio, il Lignano Boat Show, manifestazione dedicata alla piccola imbarcazione da diporto giunta ormai alla terza edizione. Maggiori info, qui.

Alimentare, Watson!

Sono oltre 700 i bambini delle scuole elementari che venerdì 13, in mattinata, al Carnera di Udine, si contenderanno il podio della seconda edizione del Concorso promosso dall’Associazione Alimentare, Watson! - in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Udine e di Città Sane - e quest’anno intitolato Il cibo è la nostra memoria. Maggiori info, qui.

Villa Codelli, a Mossa, ospita per la prima volta ‘Enoarmonie’

Prosegue l'intenso calendario della dodicesima edizione di Enoarmonie, un'iniziativa sostenuta dalla Regione Fvg, della Fondazioni Friuli e Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale. Per la prima volta, domenica 15 aprile, dalle 18, l'iniziativa sarà ospitata nelle sale di villa Codelli, a Mossa, in provincia di Gorizia. Saranno presentati i vini dell'omonima azienda, ricca di storia e tradizione. Il programma musicale proposto sarà un omaggio a Claude Debussy, nel centenario della morte.

Convegno

Il 15 aprile a Udine, in via Marsala 80, dalle 8.15, si terrà il 46°convegno Regionale dei Maestri del Lavoro d’Italia, si parlerà di ‘Bullismo in ambiente scolastico e nella società e lavoro nuove regole nel mercato del lavoro’. Diverse le Autorità invitate ed i relatori, tra cui don Pierluigi di Piazza, l’avvocato Anna Zilli, l’avvocato Santo Tutino e altri. Presenti anche delle Scuole.