Accoltella il vicino e poi si barrica in casa

UDINE - Un uomo di 45 anni è stato accoltellato alla gola e all'addome a Dolegna del Collio nel primo pomeriggio di sabato 14 aprile. Il fatto è capitato nella frazione di Mernico, probabilmente al termine di una lite. Da quanto si è potuto apprendere, a fronteggiarsi sarebbero state due persone originarie di Cividale, probabilmente per vecchie ruggini legate ai rapporti di vicinato.

Una persona è finita in ospedale, a Udine, in gravi condizioni con una profonda ferita all’addome e alla gola provocata da un’arma da taglio. L’aggressore, che in un primo momento avrebbe tentato la fuga, dirigendosi verso Premariacco, poi si sarebbe barricato in casa a Mernico. L’uomo è braccato dai carabinieri.

