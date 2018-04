Lavori di manutenzione al Pronto Soccorso: spazi ridotti lunedì e martedì

UDINE - Proseguono i lavori di ampliamento e razionalizzazione del Pronto Soccorso di Udine iniziati già nel mese di dicembre. La pianificazione dei lavori, che saranno ultimati entro il mese di maggio 2018, è stata programmata in modo tale da garantire la regolare attività del Pronto Soccorso e ridurre il più possibile i disagi all'utenza. L’obiettivo finale è quello di rendere più rapida e funzionale l’accettazione e la gestione di tutti coloro che hanno la necessità di recarsi al Ps e realizzare un luogo a misura delle persone che ci lavorano e dei cittadini che fruiscono dei servizi offerti.

IL 16 e IL 17 LE GIORNATE PIU' CRITICHE - Ora i lavori sono giunti a un momento cruciale, che comporterà una riduzione degli spazi dedicati all’attesa nei giorni lunedì 16 e martedì 17 prossimi; già mercoledì 18 l’intera area sarà di nuovo a disposizione di utenti e operatori nella sua rinnovata versione. Tuttavia nei due giorni citati, a causa delle restrizioni di spazi necessarie per consentire l’ultimazione dei lavori, saranno inevitabili alcuni disagi. Al fine di contenere al minimo le difficoltà, la direzione aziendale chiede la massima collaborazione ai cittadini in modo che gli accessi al Pronto Soccorso nel giorni lunedì 16 e martedì 17 siano limitati alle sole situazioni per le quali è indispensabile e non differibile l’intervento medico. Al riguardo si invita pertanto ad utilizzare al meglio le alternative territoriali offerte dalla medicina generale e dai medici di continuità assistenziale (guardia medica).