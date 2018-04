Apre Vinitaly: Fvg presente con Ersa e Promoturismo

UDINE - Apre domenica a Verona la 52ª edizione di Vinitaly, la più importante vetrina italiana, nonché una delle maggiori europee, del settore vinicolo. Il Friuli Venezia Giulia sarà presente con 107 aziende in rappresentanza dell'eccellenza regionale, riunite nello stand collettivo allestito nel padiglione 6 dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa Fvg), in collaborazione con i Consorzi delle Doc Fvg e Tutela Vini Collio e con l'Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia, la quale curerà l'enoteca regionale.

Riflettori puntati sulle Doc 'Friuli' o 'Friuli Venezia Giulia' e sulle Docg della regione. Fino al 18 aprile numerosi eventi animeranno lo spazio espositivo che accoglie anche altre 60 aziende con postazioni indipendenti. Il vino come elemento di attrazione turistica è la leva con cui la Regione si presenta a Vinitaly anche per promuovere il territorio in sinergia con PromoTurismoFvg, che lunedì curerà un evento di presentazione della Strada del vino e dei sapori, in programma alle 13.30 al piano rialzato dello stand istituzionale.