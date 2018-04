Che tempo farà lunedì 16 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la giornata di lunedì, l'Osmer Fvg, prevede cielo in genere nuvoloso con piogge sparse, in genere moderate, anche abbondanti sui monti. Sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco. Sulla costa soffierà vento generalmente da est debole o moderato. Saranno comunque probabili schiarite specie dal pomeriggio.