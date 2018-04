Gemona del Friuli, 19enne muore sotto un treno

GEMONA DEL FRIULI – Un ragazzo di 19 anni, friulano, è morto, nella notte tra domenica e lunedì, travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Gemona del Friuli. Il fatto è accaduto attorno all’una e mezza. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, morto travolto da uno dei tanti convogli in transito.

L’incidente ha bloccato la circolazione ferroviaria per diverse ore nel tratto tra Carnia e Gemona. Il treno che ha travolto il ragazzo è l’Euronight Milano Tarvisio con 110 passeggeri a bordo, che hanno dovuto attendere più di tre ore sul convoglio prima di riprendere il viaggio. Sono in corso le indagini della polizia ferroviaria di Gemona e di Udine per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.