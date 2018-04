Festival di Majano: arrivano anche i Negrita

MAJANO - Dopo tre memorabili concerti dei giorni scorsi nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita, rock band italiana da decenni fra le più amate dal pubblico, proseguiranno il loro nuovissimo 'Desert Yacht Club Tour' nei mesi estivi con nuovi bollenti live nelle arene e nei principali festival della penisola. Pau e compagni toccheranno anche il Friuli Venezia Giulia, dove saranno protagonisti, il prossimo 26 luglio, sul palco del Festival di Majano, storica rassegna in provincia di Udine, che aggiunge così oggi un ulteriore grande evento al calendario della 58° edizione, dopo le star Gogol Bordello, i Ros e il musical dei record Grease. I biglietti per il concerto dei Negrita al Festival di Majano, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Vertigo, saranno in vendita online sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di mercoledì 18 aprile e in tutti i punti autorizzati dalle 10 di sabato 21 aprile.

Info e punti vendita su www.azalea.it .