'Vita': Ramaz&Lou presentano il nuovo videoclip e lo fanno mostrando le bellezze del Friuli

UDINE - 'Vita'. Ramaz&Lou hanno deciso di chiamare così il loro nuovo videoclip. Si tratta di un video musicale, quasi documentaristico, che mostra gli splendidi panorami della regione Fvg: dalla pianura ai laghi, dalla collina alla montagna. Un excursus fra le località di Tarvisio, Verzegnis, Barcis, Pagnacco, Colloredo e gli splendidi laghi di Fusine. Il testo vuole «riportare al centro della ‘discussione’ il rapporto fra la natura e l'uomo, in continua ed eterna simbiosi. Un rapporto che però, come mai, in questa era, dominata dalla tecnologia e dai social, si sta oramai logorando», spiegano Ramaz&Lou.

CHI SONO RAMAZ&LOU? - Il sodalizio musicale di Matteo Ramazzotti (in arte Ramaz) e Luca Notarfrancesco (in arte Lou) inizia nel 2012 con la pubblicazione di diversi singoli, dove le rime del primo si fondono alla perfezione con i ritornelli cantati del secondo. Le strade dei due si dividono, vedendoli impegnati su fronti diversi : Matteo in Thailandia dove collabora e registra brani "hip-hop" con artisti di fama internazionale quali: Thaitanium, Southside, JayCalo, Two-J, solo per citarne alcuni; mentre Luca inizia a gettare le basi come artista solista 'pop' viaggiando tra Lisbona e Londra, pubblicando il suo primo Ep in lingua inglese. L'amicizia è un legame indissolubile tra i due e la musica è la chiave di volta per cui si trovano nuovamente a collaborare per un nuovo progetto artistico che vede la luce nei primi mesi del 2018, costruendo un vero e proprio 'team' assieme al giovane e talentuoso regista Luca Bertossi e al produttore/compositore musicale Giacomo Barboni.

IL PROGETTO - è ambizioso, dal sapore internazionale e prevede di avere come basi operative l'Italia e l'Asia, una stretta connessione fra il Friuli (loro terra d'origine) e la capitale Thailandese. Verso la fine dell'estate infatti continueranno le sessioni di registrazione nella splendida cornice di Bangkok, metropoli multietnica, crocevia di artisti provenienti da tutto il pianeta, con il nobile obiettivo di far conoscere così la propria regione anche a chi risiede oltreoceano.