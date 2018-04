FAGAGNA – I Quadris di Fagagna (via Caporiacco) si appresta a festeggiare la 10^ Festa dell'Oasi. L’appuntamento è per il 25 aprile, dalle 9. In programma laboratori per bambini (a cura di geNia - associazione genitori in azione), passeggiate e visite guidate. Ma anche l’apertura di un chiosco gastronomico e l’allestimento di un mercatino dell’artigianato. Insomma, sarà certamente una giornata a misura di bambino, ma anche adatta ai genitori. www.oasideiquadris.it | info@oasideiquadris.it | 338.7175877 |

10^ Festa dell'Oasi ai Quadris di Fagagna (© Oasi dei Quadris)