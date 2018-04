Lignano Sabbiadoro alla Prova del Cuoco

LIGNANO - La Regione Fvg sarà nuovamente protagonista in Tv. Questa volta, a portare la nostra regione nella casa di tutti gli italiani, sarà Fabrizio Nonis, con la rubrica 'Belker errante' in onda mercoledì nel programma 'La prova del cuoco' condotta da Antonella Clerici. e in onda su Rai 1. La rubrica settimanale esalterà nuovamente le peculiarità enogastronomiche del Fvg, grazie ad un viaggio cominciato in Carnia e che ora dai monti si sposta al mare.

L'APPUNTAMENTO - Mercoledì 18 aprile , alle 12.30, le protagoniste della puntata saranno Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Marano insieme ai prelibati fasolari, prodotto tipico dell’Alto Adriatico, che saranno utilizzati per la preparazione di una ricetta cucinata all’interno di un casone (struttura utilizzata dai pescatori), luogo simbolo della laguna.