Feff 20:Il Cosplay Contest è pronto a conquistare Udine!

UDINE – È uno degli appuntamenti più attesi dei FEFF Events e porta ogni anno a Udine centinaia di giovani festanti. È il celebre Cosplay Contest, il concorso in cui ragazzi e ragazze si travestono e impersonano i loro personaggi preferiti di anime, manga, videogiochi, film e di tutto ciò che rientra nella cultura pop del Far East! Mercoledì 25 aprile non sarà quindi strano veder sfilare per le strade della città Sailor Moon a braccetto con Goku e Super Mario; Udine si popolerà dunque di supereroi, mostri, guerrieri, principesse che trasformeranno via Mercatovecchio in un mondo uscito direttamente da un fumetto giapponese!

L’EVENTO - Giorgia Cosplay, vera e propria icona del cosplay italiano (e non solo), tornerà anche quest’anno in veste di madrina e conduttrice del concorso che, arrivato alla sua nona edizione, si svolgerà dalle 16 alle 19 in via Mercatovecchio. I partecipanti del contest si sfideranno a colpi di costumi coloratissimi e interpretazioni audaci per diventare il Best Italian Far East Cosplayer, aggiudicandosi così un posto alla finale nazionale del Campionato di cosplay, e la partecipazione in giuria di Lucca Comics & Games. Inoltre, in palio per il vincitore, un buono per un viaggio in Giappone in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Anni Verdi, mentre per tutti gli altri ci saranno gadget, buoni e molte altre sorprese.