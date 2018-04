42^ edizione per la sagra delle Rane di Rivis

SEDEGLIANO – Ritorna la storica sagra delle Rane di Rivis (28-29-30 aprile, 1-5-6-12-13-19-20 maggio). La tradizione risale a molti anni fa: in una villotta, risalente a circa 150 anni fa, si tramanda il racconto di queste ranocchie che, secondo la tradizione, quando sono sazie non riescono a cantare o comunque cantano male. La tradizione è quindi giunta fino a oggi. Come di consueto funzioneranno fornitissimi chioschi enogastronomici ai quali sarà possibile gustare le specialità che caratterizzano la manifestazione ma anche qualche piatto ‘esotico’: rane fritte, calamari fritti, pollo allo spiedo, patatine fritte, formaggi locali, prosciutto crudo, hot dog, kebab, funghi, frico, bistecca alla milanese, spiedini di code di gambero, vini sfusi e in bottiglia, bibite varie, birra alla spina, gelati, sgroppino, caffè.

Pesca di beneficenza e tanta musica

Immancabile anche la pesca di beneficenza. Maggiori dettagli, sul sito e Facebook.