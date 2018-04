Tour in carrozza d'epoca | Dimore Storiche Fvg

FVG - L’ultima settimana di maggio ritorna il tradizionale appuntamento di primavera con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una domenica interamente dedicata alle dimore storiche che, per l’occasione, vengono aperte al pubblico e raccontate dagli stessi proprietari. I visitatori avranno la possibilità di immergersi nell'atmosfera unica e affascinante di queste residenze di straordinaria bellezza, custodi tangibili di saperi, manufatti e tradizioni.

VILLE - Ma non solo: prima o dopo la visita a Villa Iachia, Villa Elodia e Villa Pace sarà possibile salire a bordo di una carrozza d’epoca trainata da cavalli per provare un’esperienza originale e di altri tempi e riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano.

IN CARROZZA - La durata del tour in carrozza sarà di circa 15 minuti. Ogni carrozza può ospitare fino a un massimo di 6 persone e il costo è di 5 euro a persona (I bambini di età inferiore ai 5 anni salgono gratuitamente). È possibile prenotare anticipatamente al numero 389-6514885 o via mail all’indirizzo info@alpsndown.com specificando l’orario preferito (ogni quarto d’ora dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17).

Per ulteriori informazioni: info@alpsndown.com | (+39) 389-6514885 |