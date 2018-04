Udine si tinge di rosa per la Pink Night del Feff

UDINE – In occasione del ventennale torna a grande richiesta tra i FEFF Events la Pink Night, una notte ‘rosa’ all’insegna di performance, mostre e dj set caratterizzati da femminilità ed erotismo che si svolgerà venerdì 27 aprile a Palazzo Kechler, a partire dalle 21. Ad abbellire la location del palazzo ci sarà la mostra Posizioni scomode di Sara Rimbaldi (con il finissage il giorno stesso alle 18.30 al Kobo Shop), con xilografie che lavorano sul corpo femminile legato e intrappolato da un filo rosso, in una rielaborazione artistica delle tecniche dello shibari giapponese che coniuga erotismo e menomazione fisica.

PERFORMANCES - In questo contesto si svolgerà la performance Zentai di Martina Tavano, Giovanni Gava Leonarduzzi e Noel Colledani. I tre performer in versione zentai - un abito aderente giapponese utilizzato tanto nel teatro tradizionale quanto nelle pratiche sadomaso - si insinueranno nelle sale del palazzo seducendo il pubblico e confrontandolo in un dialogo dinamico pieno di sorprese. Seguirà la performance Plushy di Masako Matsushita e Daniela Pennati che indaga la pratica fetish della ‘plushofilia’ (il rapporto morboso con un pupazzo di stoffa) nell’interazione tra due corpi. A far ballare tutti ci penseranno poi due dj set al femminile: il primo è quello della dj Towsea con musica techno ed elettronica e, a seguire, quello di Elisa Batti che porterà direttamente da Amsterdam le sue sperimentazioni sonore accomunate dal filo…rosa dell’electro music!