Gli eventi in programma martedì 17 aprile

Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

‘Venne maggio’

I lavoratori, i giovani, le donne nella lunga stagione del ’68 in Friuli. Questa la sintesi dei temi di ‘Venne maggio’, la rievocazione del Sessantotto che si terrà a Udine, martedì 17 aprile, su iniziativa delle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil. Ad aprire il programma, alle 18, la tavola rotonda sul ’68, nel salone della Cgil, con gli interventi di Giampaolo Borghello, docente di letteratura italiana all’Università di Udine, dello storico Gabriele Donato, di due padri nobili della sinistra e del movimento ambientalista friulano come Elia Mioni e Giorgio Cavallo. Il dibattito, moderato dal giornalista Beppe Liani. Dalle 20.30, come detto, toccherà alla musica. Aprirà Alessandra Kersevan, che con il marito Giancarlo Velliscig e il figlio Alessio riporterà sul palco del Palamostre parte del repertorio del Canzoniere di Aiello, per raccontare non solo il ’68, ma quella lunga stagione di canzone popolare e di protesta che negli anni Settanta e Ottanta seppe coniugare musica, poesia, letteratura, impegno politico e sociale.

Appuntamento per parlare di opportunità di lavoro all'estero

La rete Eures e le opportunità di lavoro, tirocinio, apprendistato all’estero. Se ne parlerà all’Informagiovani del Comune di Udine in viale Ungheria 39, martedì 17 aprile alle 16.30. Ornella Ceschia, Eures Adviser Udine, presenterà i programmi di mobilità dell’Unione Europea. Nello specifico si parlerà del servizio Eures del Friuli Venezia Giulia, il portale e gli altri programmi attivati dalla rete (tra cui Your First Eures Job, 5.0 e European Solidarity Corps, nel settore della solidarietà). A seguire verranno forniti suggerimenti e consigli sulla redazione del proprio curriculum vitae. L'incontro è gratuito e per informazioni è possibile contattare l'Informagiovani telefonando allo 0432 292329 o inviando una e-mail all'indirizzo infgioud@iol.it.

Maria by Callas

Da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile alle 14.50 e 19.20 al Visionario Maria by Callas, un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798. La pellicola sarà disponibile anche con La Cineteca del Friuli lo propone al Cinema Sociale di Gemona in doppio spettacolo, alle 17 e alle 21. Info, qui.

Un laboratorio per bambini per scoprire i segreti della panificazione

Scoprire i segreti della panificazione e le caratteristiche del pane, le sue proprietà e i suoi gusti. Con il laboratorio del gusto ‘Mani in pasta. Dal chicco al pane’, in programma martedì 17 aprile a partire dalle 16.30, la Ludoteca comunale inaugura un ciclo di appuntamenti dedicati all'educazione alimentare. Per informazioni ci si può rivoltere alla Ludoteca comunale, in via del Sale 21 (telefono 0432 1272677, e-mail ludoteca@comune.udine.it).



‘I momenti magici dell'arte’

Martedì 17 aprile, alle 17, a palazzo Torriani, per il ciclo ‘I momenti magici dell'arte’, promosso dalla Delegazione Fai di Udine (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Confindustria Udine, avrà luogo la conferenza dal titolo ‘Franceso Borromini e la nascita dell’architettura urbanistica e Pienza, la città del Rossellino’. Nell’occasione Alma Maraghini Berni parlerà dell'urbanistica vista attraverso il pensiero rinascimentale delle cittadine di Pienza, Palmanova e altre più sconosciute fino alle invenzioni più moderne e attuali del grande Francesco Borromini. Letture di Antonia Lenoci.

Tantilibri

Martedì 17 aprile dalle 17 alle 18 la biblioteca di viale Forze Armate 4 ospiterà, con la collaborazione degli asili nido, un nuovo incontro a base di storie, filastrocche e canzoncine dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori. Maggiori info, qui.

‘Erbe aromatiche officinali a crescita spontanea del territorio regionale’

Con l'arrivo della primavera riprendono gli appuntamenti con ‘I colori della natura’, l'attesa rassegna sulla biodiversità curata dall’associazione Mbu - Micologia e Botanica Udinese e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Si parte il 17 aprile, alle 9, con le ‘Erbe aromatiche officinali a crescita spontanea del territorio regionale’, tutti gli altri appuntamenti della rassegna si terranno con ingresso libero il mercoledì alle 18.30 nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco.