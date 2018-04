Evade dai domiciliari per mangiare una pizza: 62enne nei guai

UDINE – Era agli arresti domiciliari ma non ha resistito alla tentazione di una pizza. E così un udinese classe 1955, nel giorno del suo compleanno, è stato arrestato per evasione da una pattuglia della Squadra volante. L’uomo stava scontando una pena per reati diversi tra cui la truffa. Gli agenti, dopo aver ricevuto una segnalazione, si sono presentati a casa sua non trovandolo. L’hanno quindi atteso. Al suo rientro, il 62ennne si è giustificato dicendo di essere uscito per meno di due ore. Non avendo avvertito il Tribunale di Sorveglianza, però, i poliziotti non hanno potuto fare altro che fare scattare l’arresto. Come se non bastasse, l’uomo si era messo alla guida di un’auto senza assicurazione e senza la patente. Ora, in attesa di giudizio, il 62enne è tornato agli arresti domiciliari.