Perfetta: Geppi a Udine con il suo nuovo ironico e pungente spettacolo

UDINE - L’attrice e conduttrice Geppi Cucciari debutta per la prima volta a Udine per la Stagione Teatro Contatto del CSS con il nuovo ironico e pungente one woman show Perfetta. Lo spettacolo è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della vita di una donna come tante. Il monologo teatrale - in scena mercoledì 18 aprile, alle 21, al Palamostre - è scritto e diretto da Mattia Torre, noto autore, regista e sceneggiatore a tutto campo, dal cinema alla serie televisive come Boris e La linea verticale. Le musiche originali di Paolo Fresu, il celebre jazzista italiano di fama internazionale.

PERFETTA racconta un mese di vita di una donna come tante attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.

LO SPETTACOLO PERFETTA, con costumi dello stilista sardo Antonio Marras e le luci di Luca Barbati, richiama l’artista Geppi Cucciari sul palcoscenico grazie al nuovo testo, scritto su misura per lei da Torre (come autore teatrale ha scritto per Valerio Mastandrea, Serena Dandini, come sceneggiatore i film e le serie di Luca Vendruscolo). L’attrice sarda, che abbiamo imparato a conoscere grazie alla sua popolarità come conduttrice televisiva e radiofonica, vanta infatti una lunga carriera: dopo Zelig Circus, è protagonista della sitcom Belli Dentro. Conduce Italia’s Got Talent ed e ospite fissa di Victor Victoria, alla conduzione di G’Day e cura a lungo la copertina de Le Invasioni Barbariche. Dal 2012 conduce con Piero Dorfles ‘Per un pugno di libri’su Rai 3. Da due stagioni ogni sabato commenta con Massimo Gramellini le parole chiave della settimana nel programma Le parole della settimana. Dal 2015 conduce prima su Radio Rai il programma Un giorno da Pecora con Giorgio Lauro. Geppi Cucciari è anche autrice di libri e attrice per il cinema e il teatro.