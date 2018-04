Accusa un malore mentre usa il decespugliatore: muore a 56 anni

GEMONA – Si è accasciato mentre stava tagliando la siepe di un giardino. E’ morto così Walter Marchetti, giardiniere 56enne, nel pomeriggio di lunedì 16 aprile. L’uomo stava utilizzando un decespugliatore nel giardino della sua abitazione di via Stalis quando ha accusato un malore.

VANI I SOCCORSI DEL 118 - Una scena notata da un passante, che ha subito chiamato aiuto. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per Marchetti non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Buja.