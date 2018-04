Ladri in azione a Cividale: il bottino è di 5 mila euro

CIVIDALE – Ladri in azione nel Cividalese. Nella serata di lunedì 16 aprile si è verificato un furto in un appartamento di via Cormons, a Cividale. I malitenzionati, sfruttando l’assenza dei propeitari, sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo aver forzato una portafinestra.

Dopo aver messo a soqquadro la casa, i ladri hanno messo le mani su oro e contanti per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Sul posto, per gli accertamenti del caso, i carabinieri di Cividale. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari una volta rientrati a casa.