Scontro fra due autovetture: un pedone finisce all'ospedale

CODROIPO - Due vetture si scontrano e ad avere la peggio, però, è un pedone che passava di lì al momento dell’incidente.

I FATTI - Il sinistro si è verificato nella mattinata del 17 aprile a Codroipo, all’incrocio fra via Moro e via Isonzo. Per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, due automobili si sono tamponate. In quel frangente stava passando un pedone che è rimasto ferito. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata poco dopo le 10: dalla Sores - sala operativa regionale di emergenza sanitaria - è stata inviata sul posto un’ambulanza. I medici hanno subito soccorso la persona ferita riscontrando che aveva riportato un trauma significativo a uno degli arti inferiori, stabilizzata la situazione, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche gli occupanti dei mezzi hanno riportato delle ferite ma di lieve entità. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.