Ceghedaccio per i 25 anni fuochi d'artificio, live band, tanta musica e pizza per tutti 

MARTIGNACCO - E’ iniziato il conto alla rovescia e il Ceghedaccio, la festa più transgenerazionale di sempre, è pronto ad indossare il suo abito più bello per festeggiare i suoi primi 25 anni alla Fiera di Udine venerdì a partire dalle 20. Molte sono le sorprese che l’organizzazione ha ideato a cominciare da uno spettacolo pirotecnico e musica anni 70/80, realizzato in collaborazione con la rinomata azienda friulana Piroblù fissato per le 21,25 nel parcheggio della fiera di Udine antistante il padiglione 6 che darà ufficialmente il via alla festa, accendendo la miccia del divertimento. Dalle ore 20 alle 21.20 per chi lo desidera ci sarò un ricco AperiCena con specialità friulane e vini del Collio al costo di 10€ (solo su prenotazione ancora pochi posti disponibili) accompagnato dalla musica dal vivo e dalla voce di Veronika di Lillo.

NOVITA’ - Molte saranno le novità di questa edizione: a partire dai nuovi allestimenti e dalle scenografie sempre all’avanguardia fino alla nuova live band che intervallerà la musica del dj. Sul palco i Vertical Smile sapranno con la loro riconosciuta verve, coinvolgere tutto il pubblico con brani italiani tutti da ballare e cantare. Nuova anche l’iniziativa di solidarietà promossa dal Ceghedaccio che ha scelto di sostenere l’associazione Andos di Udine e le donne operate al seno. Da sempre, infatti, il pubblico affezionato del Ceghedaccio è in maggioranza appartenente al gentil sesso. «Ci sembrava giusto per questa importante ricorrenza sostenere le donne del Ceghedaccio e le donne in genere. Acquistando a soli 15 € una delle 100 locandine numerate e personalizzate «Celebration Ceghedaccio» si può aiutare questa Associazione attiva nella lotta contro il tumore al seno. Il contributo verrà interamente devoluto all’Andos (Per info: Mariangela Fantin tel 3381581364).

SELFIE - Nuovo anche il Ceghe-Selfie – ideato e prodotto dalla New Ceghedaccio Generation - che darà a tutti la possibilità di scattarsi una foto e postarla direttamente sulla pagina Facebook del Ceghedaccio semplicemente schiacciando un mega pulsante. Ma la festa è davvero una festa per tutti: la scaletta musicale sarà come sempre fluida e selezionata al momento, sulla base delle richieste del pubblico e delle emozioni della serata. Naturalmente la Discomusic che ha fatto la storia non potrà mancare ma ci sarà spazio anche per il tradizionale Rock e Pop più richiesto. Per i più pigri e i 'diversamente giovani', per quelli che non si lasciano andare al ritmo più travolgente della festa ma non possono mancare per ascoltare quel ventennio musicale indelebile che ha fatto la storia possono prenotare il tavolo e i posti a sedere per stuzzicare un’ottima pizza. Alle 2 tutti a nanna felici e contenti e con la sigla di questa edizione che sarà 'Music' di John Miles.