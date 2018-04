Viaggio musicale insolito nelle atmosfere oniriche della notte, «…benché nero»

FAGAGNA - Il prossimo Salotto Musicale del Fvg, in scena in Villa Aurora (via Diaz 47) sabato 21 aprile alle 21, s’intitola «…benché nero», un’originale raccolta di brani ispirati al sogno e alla notte, da Crumb a Palmer, da Riley a Stroppa, con un doveroso omaggio a Debussy. Oltre a essere cullati dalla musica insolita di note 'notturne', stavolta per i partecipanti ci sarà anche una sorpresa molto particolare: due poesie sullo stesso tema notturno, recitate in esclusiva per il Salotto da un 'ospite segreto' davvero speciale.

L'EVENTO - Ci sarà poi anche un’opera unica, scelta dell’artista goriziano Enzo Valentinuz, un ideale 'canto del gallo' che accompagnerà il racconto poetico e le composizioni eseguite al pianoforte da Agnese Toniutti. Musica, poesia e arte sono la nuova occasione «salottiera» per condividere un momento di ascolto, di relax e di conversazione, assaggiando assieme una tisana e qualche dolcetto. I posti sono circa una ventina, per cui per partecipare al Salotto Musicale del Fvg, come sempre è necessario prenotarsi e lo si può fare con facilità in uno di questi modi: via modulo on-line, oppure scrivere a salottomusicalefvg@gmail.com o telefonare al 348.8027207 (Laura).