Disequality: parte il contest fotografico che indaga le disuguaglianze

UDINE - #Disequality contest fotografico ed ‘esperimento sociale’ sulle disuguaglianze, è il nuovo progetto di Constraint Magazine Udine in collaborazione e con il sostegno di vicino/lontano , sponsorizzato da Nikon e Cec - Centro Espressioni Cinematografiche.

IL CONTEST - Il 9 aprile si è aperto il contest che fa della fotografia su Instagram uno strumento per indagare le disuguaglianze percepite dalle persone. Per partecipare basta avere un profilo Instagram pubblico , scattare la foto rappresentativa della disuguaglianza, inserire gli hashtag #disequality #vicinolontano2018 #constraintmag, pubblicarla su Instagram e salvarla sul proprio dispositivo. Al contest fotografico seguirà un’esposizione di 20 fotografie scelte tra i partecipanti del concorso che avrà luogo in Largo ospedale Vecchio a Udine, la via principale del Festival Vicino/lontano. L’esposizione vuole dare una visione complessiva non solo di quello che le persone vedono come disuguaglianza, ma anche quelle che sono le caratteristiche dell’osservatore-fotografo. Per tanto in calce a ogni fotografia esposta verrà rappresentata graficamente l'auto-percezione dell' autore-fotografo rispetto ad alcune caratteristiche generali, per esempio: ‘mi sento 90% italiano 10% uruguayano; 30% cattolico 70% ateo; 10% donna 90% uomo’; ecc. In palio una Nikon D3400, reflex potente e leggera da 24,2 megapixe, un buono del valore di 100 euro da poter spendere nelle librerie del centro di Udine e la tessera 10 spettacoli del cinema Visionario.

TERMINI - Il contest terminerà il 30 aprile. Le 20 foto selezionate saranno parte di un’esposizione lungo la via del festival vicino/lontano in Largo Ospedale Vecchio dal 9 al 16 maggio 2018. La selezione dei 20 partecipanti all’esposizione e dei vincitori verrà effettuata da una giuria di qualità parte del festival vicino/lontano, mentre il 3° premio verrà assegnato sulla base dell’apprezzamento del pubblico attraverso i ‘mi piace’ assegnati su Instagram.

Info, regolamento e modalità di partecipazione: udine.constraint.nl | info@constraint.nl |