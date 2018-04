Colpo di sonno in A4: scontro tra due mezzi pesanti

UDINE - Un colpo di sonno e l’impatto è inevitabile. E’ questa, molto probabilmente, la causa dell’incidente accaduto questa notte verso le 3 e 30 sulla A4, nel tratto a tre corsie Venezia Est – Meolo Roncade direzione Trieste, che ha impegnato i soccorritori per oltre quattro ore.

4 ORE PER LA RIMOZIONE DEI MEZZI - Un mezzo pesante ha urtato un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta, mettendosi poi di traverso sulla carreggiata. Lo scarso traffico ha permesso un intervento ancora più rapido dei soccorsi e non ci sono state particolari congestioni, ma ci sono volute quasi quattro ore per rimuovere i mezzi incastrati fra loro. Ferito uno dei due autisti. Fino alle 7 e 40 circa il traffico poteva scorrere soltanto sulla corsia di sorpasso mentre quella di marcia centrale e quella a destra erano occupate dai veicoli incidentati e dai mezzi di soccorso meccanico al lavoro.

ANCORA 2 KM DI CODA ALLE 8 DEL MATTINO - Le tre corsie a disposizione, in ogni caso, hanno fatto sì che la circolazione non venisse interrotta. Alle 8 di mercoledì mattina ci sono circa 2 chilometri di coda in direzione Trieste a causa di un accumulo di mezzi pesanti.