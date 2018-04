Slittano di una settimana i lavori in via Cividale

UDINE - Mentre stanno per prendere avvio i lavori di asfaltatura nel primo tratto di via Cividale, slittati di qualche giorno dal 16 al 23, sempre lunedì 23 aprile partiranno le nuove asfaltature di via Marangoni, nel tratto compreso tra piazzale Cella e via Andervolti.

L'INTERVENTO IN VIA MARANGONI - Due i lotti previsti per creare meno disagi possibile alla circolazione. Nello specifico, il primo tratto di via Marangoni, da piazzale Cella a via della Cisterna, sarà chiuso al traffico nelle sole giornate che vanno da lunedì 23 a sabato 28 aprile, oltre ad un'altra sola giornata per l'asfaltatura dell'incrocio con via della Cisterna. Il secondo lotto di lavori, invece, che interesserà il tratto da via della Cisterna verso piazzale XXVI Luglio fino a via Andervolti, non prevederà chiusure al traffico, ma solo il restringimento della carreggiata.

IN VIA CIVIDALE CANTIERE APERTO DA VENERDI' - Nel frattempo, l'avvio del cantiere per la nuova asfaltatura del primo tratto di via Cividale, da piazzale Oberdan a via Fruch, come anticipato slitta di qualche giorno a causa di alcuni imprevisti tecnici su un altro cantiere. In via Cividale, dunque, gli operai saranno al lavoro da venerdì 20 aprile, ma le limitazioni al traffico scatteranno a partire da lunedì 23. Condizioni meteorologiche permettendo, comunque, l'asfaltatura dovrebbe concludersi entro il termine già previsto dall'ordinanza che, lo ricordiamo, prevede le limitazioni al traffico fino all'11 maggio per i soli veicoli diretti dal centro alla periferia, mentre sarà sempre consentito il senso di marcia opposto. In attesa dell'avvio dei lavori, intanto, i mezzi urbani ed extraurbani della Saf, deviati lungo il cavalcavia Simonetti, torneranno a circolare regolarmente lungo via Cividale fino a domenica prossima 22 aprile.