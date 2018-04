Operazione antidroga in Carnia: una trentina gli agenti in azione

TOLMEZZO – Un’operazione antidroga è scattata nelle prime ore di mercoledì 18 aprile nel territorio carnico con l’obiettivo di contrastare la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Una trentina gli agenti del Commissariato di Tolmezzo coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine (e con l'ausilio del personale della Questura di Udine) stanno passando al setaccio, tra gli altri, i comuni di Tolmezzo, Arta Terme, Comeglians, Villa Santina, Verzegnis, Lauco.

Tutto nasce dall’overdose di una ragazza a causa dell’assunzione di metadone e metanfetamine nell’agosto 2017, portata in ospedale in codice rosso. Da qui la Polizia è partita per risalire alla rete dello spaccio che coinvolge anche molti minorenni. Sono già finiti nei guai un 52enne e un 27enne di Tolmezzo ma nel mirino delle forze dell'ordine sono finite in tutto una quindicina di persone.

