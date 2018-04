Gli eventi in programma mercoledì 18 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

‘Misura il tuo respiro’

Come ogni terzo mercoledì del mese, anche mercoledì 18 aprile dalle 9 alle 12, il distretto sanitario di Udine, in via San Valentino 20, offrirà la possibilità, ad un massimo di 15 persone, di effettuare prove gratuite delle funzionalità respiratorie. Anche nel mese di aprile,infatti, torna la campagna ‘Misura il tuo respiro’, realizzata dall’Associazione Insufficienti Respiratori Fvg onlus in collaborazione con l’ufficio ‘Città sane’ del Comune di Udine. Le visite, eseguite con la presenza di un medico pneumologo e di un tecnico della respirazione, sono gratuite e si svolgono senza impegnativa e senza prenotazione. Il servizio è aperto a tutti, anche ai non soci dell’Air, e si rivolge in particolare ai fumatori. Visto il grande successo riscosso dall’iniziativa e l’impossibilità di accettare prenotazioni nei giorni precedenti la prova, le persone interessate sono invitate a presentarsi all’ufficio informazioni del distretto sanitario di via San Valentino 20 (piano terra a sinistra) tra le 8 e le 8.30 dello stesso mercoledì per la prenotazione del test e il ritiro del questionario (le prenotazioni si accettano fino alle 9). L’effettuazione della prova, che si svolgerà nell’ambulatorio al primo piano, sarà garantita entro le 12. Per informazioni è possibile contattare l’Air (via Diaz, 60, tel./fax 0432/294761 – email: air.udine@libero.it) o l’ufficio ‘Città Sane’ del Comune di Udine (tel. 0432/1272384/385 – fax 0432/1272386 – email: healthy.cities@comune.udine.it).

Maria by Callas

Da lunedì 16 a mercoledì 18 aprile alle 14.50 e 19.20 al Visionario Maria by Callas, un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798. La pellicola sarà disponibile anche con La Cineteca del Friuli lo propone al Cinema Sociale di Gemona in doppio spettacolo, alle 17 e alle 21. Info, qui.

Perfetta: Geppi a Udine

L’attrice e conduttrice Geppi Cucciari debutta per la prima volta a Udine per la Stagione Teatro Contatto del CSS con il nuovo ironico e pungente one woman show Perfetta. Lo spettacolo è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della vita di una donna come tante. Il monologo teatrale - in scena mercoledì 18 aprile, alle 21, al Palamostre - è scritto e diretto da Mattia Torre, noto autore, regista e sceneggiatore a tutto campo, dal cinema alla serie televisive come Boris e La linea verticale. Maggiori info, qui.

4^ edizione della Festa del libro

L’Istituto Comprensivo di Fagagna, in collaborazione con il Comitato genitori, il Comune, la Biblioteca, la Libreria W.Meister, la Libreria Pecora nera e Damatrà, organizza la 4^ edizione della Festa del libro. Numerose iniziative, avviate fin dall'inizio dell'anno e che vedono coinvolte tre scuole dell'Infanzia, tre della primaria e la secondaria, confluiranno nelle giornate del 18, 19 e 20 di aprile. I dettagli, qui.

Simone Cristicchi a Tolmezzo

Folkest ha salutato nei giorni scorsi l’arrivo della primavera con quattro appuntamenti su altrettante piazze friulane: una gustosa anticipazione primaverile alla consueta collocazione estiva del festival, in calendario tra il 21 giugno e il 9 luglio prossimi, che quest’anno vedrà festeggiare all’International Folk festival friulano la sua 40^ edizione. A sugellare questa inedita fase primaverile di Folkest, è atteso a Tolmezzo mercoledì 18 aprile (Teatro Candoni, alle 21) il ritorno nella nostra regione di Simone Cristicchi con la sua fortunatissima versione del successo senza tempo di Fabrizio del Andrè ‘La buona Novella’, una prestigiosa produzione dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone nata da un’idea Valter Sivilotti e Giuseppe Tirelli.

Dialoghi in biblioteca

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 18 aprile alle 18 la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del libro Io resto! Il sacrificio del sergente mitragliere Angiolo Zampini ‘eroe senza medaglia’, di Paolo Strazzolini e Claudio Zanier, edito l’anno scorso a Udine da Aviani & Aviani editori. Modererà l'incontro il direttore della biblioteca Joppi, Romano Vecchiet.

L'Ora delle storie

Con un ultimo appuntamento in musica si conclude l'edizione annuale dell'Ora delle storie, l’appuntamento di narrazione per bambini dai 4 agli 8 anni organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’. Mercoledì 18 aprile alle 17 in Riva Bartolini saranno ospiti i maestri della Music Art, associazione culturale musicale nata nel 2011 dall'idea dei due fondatori Paolo Marangone e Luca Paron per la divulgazione della musica, con proposte ludiche per i più piccoli.



‘Letture da mangiare’

Anche questa settimana, per il ciclo ‘Letture da mangiare’, riparte inoltre il programma di laboratori di cucina in inglese per la preparazione a crudo e la degustazione di tipici dessert inglesi. L'appuntamento è per mercoledì 18 aprile alle 17 nella biblioteca di viale Forze Armate 4 (tel. 0432 581945). Vista la natura dei laboratori, si richiede alle famiglie di comunicare tempestivamente la presenza di allergie o intolleranze alimentari, al fine di poter calibrare al meglio la proposta alimentare. Tutti i dessert sono preparati con alimenti rigorosamente biologici senza l’impiego di zucchero, né di prodotti a base di glutine. La presenza di alimenti di origine animale è limitata allo yogurt. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

‘Sangue tra le primule’

Mercoledì 18 aprile, alle 18, alla sede dell'Anpi in via Brigata Re, 29 a Udine verrà presentato il volume ’Sangue tra le primule’ di Giuseppe Mariuz. Introduce Dino Spanghero Presidente Anpi Provinciale. Dialoghera’ con l’autore il prof. Giampaolo Borghello.

A ‘Quale rotta verso il digitale?’

Dal Machine Learning alla Business Intelligence fino all'integrazione tra le attività dell'uomo e l'informatica per la gestione del parco mezzi aziendale, passando per il PID-Punto Impresa Digitale della CCIAA di Udine: sono questi i temi di ‘Quale rotta verso il digitale? Soluzioni ed esperienze per Industria 4.0’ in programma mercoledì 18 aprile alle 17 a Friuli Innovazione.

‘Imprese e professionisti alla prova della Blockchain’

Mercoledì 18 aprile 2018 dalle 14.30 alle 16.30 al Palazzo della Regione in Via Sabbadini, 31 - Udine si terrà l’incontro ‘Imprese e professionisti alla prova della Blockchain’ casi d’uso a confronto. Si tratta di un confronto aperto che ha come obiettivo quello di valutare le opportunità fornite dalle diverse tecnologie blockchain per le imprese ed i professionisti. L’incontro è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.