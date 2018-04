Una serie di incidenti lievi in A4: code di sei chilometri fra Portogruaro e Cessalto

FVG - Dopo l’incidente la scorsa notte fra due mezzi pesanti (sulla A4, nel tratto a tre corsie Venezia Est – Meolo Roncade direzione Trieste) nella mattinata del 18 aprile ci sono stati anche una serie di ulteriori incidenti, sempre in A4, tutti in direzione Venezia, risolti in tempi brevi e senza conseguenze per le persone.

GLI INCIDENTI - Uno è accaduto alle 9, fra Cessalto e San Donà di Piave: si è trattato di un tamponamento fra un mezzo pesante, un furgone e un’autovettura; poco dopo, intorno alle 9.30, è accaduto un secondo tamponamento fra mezzi pesanti. L’ultimo incidente, un altro tamponamento accaduto intorno alle 10 ha coinvolto un camion e un furgone: i soccorsi meccanici sono intervenuti rapidamente per portare via il furgone incidentato. Nessun ferito, per fortuna, ma attualmente (alle 11) si registrano sei chilometri di coda fra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia.