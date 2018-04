A4, ancora incidenti: tamponamento fra 5 mezzi pesanti

FVG - Giornata caratterizzata da una serie di incidenti di diversa entità in A4, quella di oggi - mercoledì 18 aprile – una catena di sinistri iniziata nella notte e proseguita durante la mattinata e il primo pomeriggio. L’ultimo della serie, accaduto alle 15 è un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, sempre in A4, fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Inevitabili, purtroppo le congestioni e i blocchi del traffico. E’ stato chiuso il tratto Portogruaro-Latisana in direzione Trieste e istituita l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Sul posto già tutti gli operatori e i mezzi di soccorso, compreso il 118. Dalle prime informazioni ci dovrebbe essere soltanto un ferito.