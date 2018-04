Auto sbanda e finisce sulle auto in sosta: travolti mamma e figlio

UDINE – Stavano camminando lungo via Merso, una mamma di 45 anni e suo figlio di 9 anni. All’improvviso un rumore sordo: un’auto senza più controllo, una Volkswagen Golf condotta da un 71enne residente in città, finisce contro due auto in sosta, una delle quali travolge i due pedoni. E’ successo martedì pomeriggio verso le 14. Mamma e bimbo finiscono a terra e devono ricorrere alle cure del personale del 118. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, ma precauzionalmente vengono trasportati a bordo di un’autolettiga all’ospedale di Udine. A occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.